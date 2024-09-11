Коли збирати моркву, щоб вона була смачною та довго зберігалася

Найсмачніша морква має — це ідеальний баланс між смаком, технічною мовою терпеноїдами та солодом (цукром). Терпеноїди надають моркві її класичного «морквяного» смаку, однак самі по собі досить неприємні на смак. Тому занадто рано зібрана морква може бути не смачною. Потім в моркві починає вироблятися цукор, і смак покращується. Якщо моркву зібрати запізно, вона втратить соковитість, частину поживних речовин або почне тріскатися і зберігатиметься погано та недовго. Тому важливо правильно визначати, коли викопувати моркву на зиму.

Коли збирати моркву — за якими ознаками це визначити

Щоб вчасно зібрати моркву потрібно враховувати декілька чинників:

сорт моркви,

погодні умови,

зовнішній вигляд.

мету вирощування моркви — чи вона потрібно просто її покуштувати, чи для тривалого зберігання.

Сорти моркви можна поділити на три типи:

Ранні сорти, які дозрівають через 60-90 днів після сходів.

Середньостиглі сорти дозрівають через 100-130 днів після появи сходів.

Пізньостиглі — дозрівають через 130-150 днів.

Зазвичай у червні збирають моркву ранньостиглих сортів, у липні-серпні — середньостиглу, а перед заморозками — пізньостиглу. Саме пізньостиглі сорти моркви висаджують для зберігання зимою, оскільки при дотриманні температурного режиму, такі коренеплоди збережуться до весни.

Що стосується погодних умов, терміни викопування моркви залежать які були погодні умови під час її вирощування, наскільки було спекотно чи холодно. Збирати моркву для зберігання краще, коли температура повітря буде близько 5°C. Краще зробити це до перших заморозків. Бо, якщо морква підмерзне, вона зберігатися не буде, а буде гнити.

Викопувати моркву для зимового зберігання можна орієнтуючись на її зовнішній вигляд. Пожовкле нижнє листя моркви, що почало сохнути — це ознака, що можна копати врожай.

Коли найкраще викопувати моркву для зберігання в Україні

Найкраще збирати урожай цієї рослини в середині осені, Найчастіше моркву в Україні збирають у жовтні, коли вже не спекотно і ще не холодно. Починають збір моркви поступово, з вересня до кінця жовтня. При +4 С морква перестає рости, а з початком морозів — гнити.

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