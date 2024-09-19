"Киевстар" возобновил работу сети: почему возникали проблемы

В компании "Киевстар" заявили, что сеть уже работает в штатном режиме, связь возобновлена. Проблемы со связью 19 сентября возникали из-за технического сбоя.

Об этом говорится в заявлении компании в соцсети Х.

"Сегодня произошел технический сбой в работе некоторых сервисов сети Киевстар. Наши специалисты уже обнаружили проблему и оперативно работают над устранением последствий. В восточных и северных регионах Украины все еще могут возникать некоторые сложности со связью, но в течение 30 мин они будут решены", – было указано в утреннем сообщении "Киевстара".

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Там добавили, что технические специалисты начали все чинить сразу, но "нам нужно было время, чтобы понять, как верно откоммуницировать и получить сроки восстановления".

Впоследствии в компании проинформировали, что сеть уже работает в штатном режиме, связь возобновлена.

Напомним, утром 19 сентября пользователи "Киевстара" сообщали об отсутствии связи в ряде регионов Украины.

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