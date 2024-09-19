Абоненты "Киевстара" массово сообщают о проблемах со связью: что ответили в компании

Утром четверга, 19 сентября, пользователи "Киевстара" сообщают об отсутствии связи в ряде регионов Украины. В компании уже отреагировали.

По словам абонентов, проблемы со связью фиксируют в Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Полтавской, Кропивницкой, Черниговской, Запорожской областях. Сообщается об отсутствии как связи, так и Интернета. Кое-где связи нет вообще.

Под сообщением на странице в фейсбуке в компании сообщили, что специалисты работают над устранением проблемы.

"На текущий момент действительно могут наблюдаться сложности с покрытием. Наши специалисты уже работают над устранением. Приношу извинения за временные неудобства. Приносим извинения за временные неудобства", — ответили в компании.

В пресс-службе компании уверяют, что в ближайшее время вернут услуги для своих абонентов.

Напомним, "Киевстар" и фонд "Вернись живым" собрали 12 миллионов гривен для Воздушного командования "Юг".

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