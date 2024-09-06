В Украине могут резко возрасти тарифы на Интернет от 1 октября: какая причина

Украинцев уже с октября ожидает серьезный рост тарифов, а также проблемы с доступом к Интернету. Все из-за перспектив перехода на общую систему налогообложения.

Об этом заявили участники рынка коммуникационных услуг, пишет Today.ua.

Отмечается, что подобная процедура может скрывать попытку монополизации рынка в пользу компаний-гигантов.

Как отметила исполнительный директор группы компаний "Мой провайдер" Людмила Кокоровец, это приведет к закрытию многих мелких компаний, работающих в поселках и селах.

"А если они и будут предоставлять свои услуги, то совсем за другие деньги. Это приведет к тому, что в Одессе люди будут платить за интернет условно 300 гривен в месяц, а где-нибудь в отдаленных районах — 1300 и больше ", — добавила она.

Также отмечается, что на Украине существует конкуренция между небольшими компаниями, что позволяет предлагать клиентам адекватные цены и качественные услуги.

"Рынок, лишенный конкуренции, неизбежно потеряет в качестве услуг и придет к росту цен", – заявил представитель компании IT-KARKAS Роман Перун.

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В свою очередь глава Одесской ОВА предложил провайдерам создать рабочую группу и систематизировать их предложения, чтобы у него был четкий план действий.

"Это всеукраинское явление, поэтому Одесса не может автономно что-либо изменить, и нужно обращаться в Государственную фискальную службу", - резюмировал он.

Какие изменения ожидают украинцев в сентябре 2024 года – читайте на ТСН.ua.

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