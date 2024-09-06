В Україні можуть різко зрости тарифи на Інтернет від 1 жовтня: яка причина

Українців вже від жовтня очікує чекає серйозне зростання тарифів, а також проблеми з доступом до Інтернету. Все через перспективу переходу на загальну систему оподаткування.

Про це заявили учасники ринку комунікаційних послуг, пише Today.ua.

Зазначається, що така процедура може ховати спробу монополізації ринку на користь компаній-гігантів.

Як зазначила виконавча директорка групи компаній "Мій провайдер" Людмила Кокоровець, це призведе до закриття багатьох дрібних компаній, що працюють у селищах та селах.

"А якщо вони і надаватимуть свої послуги, то зовсім за інші гроші. Це призведе до того, що в Одесі люди платитимуть за інтернет умовно 300 гривень на місяць, а де-небудь у віддалених районах — 1300 і більше", - додала вона.

Також зазначається, що в Україні існує конкуренція між невеликими компаніями, що дозволяє пропонувати клієнтам адекватні ціни та якісні послуги.

"Ринок, позбавлений конкуренції, неминуче втратить у якості послуг і прийде до зростання цін", - заявив представник компанії IT-KARKAS Роман Перун.

Своєю чергою, голова Одеської ОВА запропонував провайдерам створити робочу групу і систематизувати їхні пропозиції, щоб у нього був чіткий план дій.

"Це всеукраїнське явище, тому Одеса не може автономно щось змінити, і треба звертатися до Державної фіскальної служби", - резюмував він.

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