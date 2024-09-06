В машинах ТЦК можуть встановлювати засоби РЕБ: деталі від нардепа

В машинах ТЦК можуть встановлювати засоби РЕБ. Так, людина, яку забирають військові, не зможе зробити телефонний дзвінок.

Про це повідомив нардеп Сергій Євтушок в ефірі “НовиниLIVE”.

За його словами, є чимало звернень щодо незаконних затримань чоловіків.

“Зупиняють, вмикають засоби РЕБ, щоб людина не могла нікуди подзвонити. Затягують в “бусік”, везуть до ТЦК, через 2-3 години людина вже проходить ВЛК і вранці вже перебуває на полігоні”

Нардеп акцентує, що у машинах ТЦК нерідко встановлені системи, які блокують мобільний сигнал. Це зроблено для того, щоб вона не могла звʼязатися ні д родичами, ні з адвокатами.

Нагадаємо, днями в Святошинському районі Києва перехожі стали свідками, за їхніми словами, незвичної ситуації за участі поліцейських та ймовірно представників ТЦК.

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