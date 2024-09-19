Путин увеличивает численность армии РФ, но не может ее обеспечить — Business Insider

Россия считает, что сможет выдержать нынешние потери войск и техники в 2025 году.

Президент РФ Владимир Путин пытается увеличить численность своей армии, но его амбиции могут нанести вред экономике России.

Об этом пишет Business Insider.

Путин может увеличить общую численность российских военнослужащих до 2,38 млн человек, из которых 1,5 млн — действующие военнослужащие.

"Благодаря такому увеличению армия России станет второй по величине в мире после армии Китая и численность российских солдат превысит численность армий США и Индии", — говорится в сообщении.

В то же время, как считают эксперты, такое огромное количество военнослужащих трудно обеспечить ресурсами и это нанесет ущерб экономике России.

В частности, 2025 может стать решающим для России.

Россия считает, что сможет выдержать нынешние потери войск и техники до 2025 года, полагая, что "победа должна быть достигнута к 2026 году".

"Победа возможна, если союзники Украины перестанут ее поддерживать, но, судя по имеющимся потерям, после 2026 года в России начнут заканчиваться запасы танков и боевых бронированных машин, и ей придется полагаться на производство новых ", — добавили в сообщении.

Президент Владимир Зеленский готовит план победы Украины, согласно которому война может закончиться осенью этого года.

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