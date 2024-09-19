"Київстар" відновив роботу мережі: чому виникали проблеми

Мережа "Київстар" працює у штатному режимі після проблем, які виникли вранці.

У компанії "Київстар" заявили, що мережа вже працює у штатному режимі, звʼязок відновлено. Проблеми зі зв’язком 19 вересня виникали через технічний збій.

Про це йдеться в заяві компанії в соцмережі Х.

"Сьогодні стався технічний збій у роботі деяких сервісів мережі Київстар. Наші фахівці вже виявили проблему та оперативно працюють над усуненням наслідків. У східних та північних регіонах України все ще можуть виникати деякі складнощі зі зв’язком, але протягом 30 хв вони будуть вирішені", – було вказано в ранковому повідомленні "Київстару".

Також читайте Через обстріл Суми і частина області залишились без світла

Там додали, що технічні спеціалісти почали все лагодити одразу, але "нам потрібен був час, щоб зрозуміти, як вірно відкомунікувати та отримати терміни відновлення".

Згодом у компанії поінформували, що мережа вже працює в штатному режимі, звʼязок відновлено.

Нагадаємо, вранці 19 вересня користувачі "Київстару" повідомляли про відсутність зв'язку в низці регіонів України.

Читайте також: