"Очень скоро это закончится": астролог назвал условие победы Украины

Астролог Алакх Ниранжан считает, что если Украина воспользуется возможностью в сентябре-октябре 2024 года, война может быстро закончиться.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"Период с мая 2024 по апрель 2025 года — это период возможностей для Украины. Период, когда Украина меняет правила игры. Происходящее под Курском — это первый колокольчик, но не последний. Если Украина воспользуется теми возможностями, которые у нее есть, все закончится. Но если сейчас Украина покажет нерешительность, то после апреля 2025 года — все вернется в этап застоя, болота", — сказал он.

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