Астролог назвав дату, коли почнеться Третя світова війна

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астролог Володимир Бадіян вважає, що Третя світова війна може початись вже 2029 року.

Про це він сказав у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Володимира Бадіяна запитали, чи війна в Україні - це початок Третьої світової. На це астролог відповів, що ні.

"Третя світова по всіх параметрах має початись 2029 року. Зараз скажімо так триває "холодна Третя світова". Третя світова почнеться, коли РФ нападе на країни Балтії", - сказав він.

Нагадаємо, Володимир Бадіян вважає, що війна Росії закінчиться перемогою України.

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