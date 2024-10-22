В Одесі прогнозують "воскресіння" "мисливця на ухилянтів": що сталось

Стали відомі нові подробиці нещодавнього загадкового вбивства чоловіка у передмісті Одесі.

Попри те, що поліція прокоментувала подію достатньо коротко, місцеві активісти стверджують, що йдеться начебто про Геннадія Бейбутяна.

Як розповів в коментарі для ТСН.ua активіст Дем’ян Ганул, про Бейбутяна кажуть, що той очолював громадську організацію, яка сприяє правоохоронним органам, але начебто по факту це формування допомагає працівникам ТЦК затримувати на вулицях Одеси ухилянтів (офіційно військові спростовують втручання цивільних у проведення мобілізаційних процесів).

Своєю чергою, наші джерела серед громадських діячів Одещини не виключають, що насправді Геннадій Бейбутян може виявитись живим, а інформація про його смерть — це інсценування.

"Маємо інформацію про те, що цей чоловік може виявитись живим, а його так звана загибель – це інсценування правоохоронців. Начебто таким чином його врятували від справжнього кілера, який міг працювати в інтересах російської сторони. Тобто це не виключається", — розповів нам один з активістів.

Інформація про це з'являлась і в соцмережах, але, як виявилось, була видалена.

Нагадаємо, офіційно поліція Одеської області днями повідомила наступне: "Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини та загибелі чоловіка. Небіжчика із вогнепальними пораненнями виявлено на узбіччі дороги у передмісті Одеси.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України".

На уточнювальне запитання від ТСН.ua про те, чи могло це бути інсценуванням, в ГУНП Одеської області нам повідомили, що такою інформацією не володіють.

Мобілізація крізь століття: чим сучасна армія відрізняється від УПА

Раніше повідомлялось про те, що в Одесі застрелили бізнесмена, який очолював скандальне громадське формування з “охорони порядку”.

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