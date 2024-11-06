Сирський розкрив мету Курської операції ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в травні 2024 року українська розвідка підтвердила наміри Росії щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області, що повинно було призвести до створення так званої "буферної зони" на півночі України.

Про це Сирський повідомив в Facebook.

З метою зупинити ворога на південь від кордону, українське командування вирішило провести наступальну операцію, перенісши бойові дії на територію Росії. За майже три місяці, до 5 листопада, втрати окупантів на Курському напрямку складають понад 20 тисяч осіб, з яких 7905 ліквідовано, 12220 поранено, а 717 потрапили в полон. Також знищено понад 1100 одиниць техніки ворога, включаючи 54 танки, 276 ББМ, 107 гармат і мінометів, а також 659 одиниць автомобільної техніки.

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Сирський зазначив, що наразі Росія намагається повернути втрачені позиції, зосередивши близько 45 тисяч військових на Курському напрямку, та залучає додаткові сили, зокрема з Північної Кореї. Українські Сили оборони продовжують ефективно діяти на території ворога, завдаючи нищівних ударів.

"За проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців. Разом переможемо! Слава Україні!", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у Курській області українські Збройні сили обстріляли північнокорейських солдатів у бою. Це сталося вперше від моменту їхнього перекидання до РФ.

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