Сырский раскрыл цель Курской операции ВСУ

Потери врага на Курском направлении превысили 20 тысяч человек.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в мае 2024 года украинская разведка подтвердила намерения России по наступлению на Сумском направлении из Курской области, что должно было привести к созданию так называемой "буферной зоны" на севере Украины.

Об этом Сырский сообщил в Facebook.

С целью остановить врага южнее границы, украинское командование решило провести наступательную операцию, перенеся боевые действия на территорию России. За почти три месяца, до 5 ноября, потери оккупантов на Курском направлении составляют более 20 тысяч человек, из которых 7905 ликвидировано, 12220 ранены, а 717 попали в плен. Также уничтожены более 1100 единиц техники врага, включая 54 танка, 276 ББМ, 107 орудий и минометов, а также 659 единиц автомобильной техники.

Также читайте Операция ВСУ в Курской области: ISW о продвижении РФ и солдат из КНДР

Сырский отметил, что Россия пытается вернуть утраченные позиции, сосредоточив около 45 тысяч военных на Курском направлении, и привлекает дополнительные силы, в частности из Северной Кореи. Украинские Силы обороны продолжают эффективно действовать на территории врага, нанося сокрушительные удары.

"За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 украинских военнослужащих. Вместе победим! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, в Курской области украинские Вооруженные силы обстреляли северокорейских солдат в бою. Это произошло впервые с момента их опрокидывания в РФ.

Читайте также: