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Сырский раскрыл цель Курской операции ВСУ

Сырский раскрыл цель Курской операции ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский

Потери врага на Курском направлении превысили 20 тысяч человек.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в мае 2024 года украинская разведка подтвердила намерения России по наступлению на Сумском направлении из Курской области, что должно было привести к созданию так называемой "буферной зоны" на севере Украины.

Об этом Сырский сообщил в Facebook.

С целью остановить врага южнее границы, украинское командование решило провести наступательную операцию, перенеся боевые действия на территорию России. За почти три месяца, до 5 ноября, потери оккупантов на Курском направлении составляют более 20 тысяч человек, из которых 7905 ликвидировано, 12220 ранены, а 717 попали в плен. Также уничтожены более 1100 единиц техники врага, включая 54 танка, 276 ББМ, 107 орудий и минометов, а также 659 единиц автомобильной техники.

Сырский отметил, что Россия пытается вернуть утраченные позиции, сосредоточив около 45 тысяч военных на Курском направлении, и привлекает дополнительные силы, в частности из Северной Кореи. Украинские Силы обороны продолжают эффективно действовать на территории врага, нанося сокрушительные удары.

"За проявленные героизм и успешные действия во время Курской операции государственными наградами отмечено около 2000 украинских военнослужащих. Вместе победим! Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Напомним, в Курской области украинские Вооруженные силы обстреляли северокорейских солдат в бою. Это произошло впервые с момента их опрокидывания в РФ.

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