В Беларуси состоялась встреча представителей Украины и России

В ходе этой встречи стороны обменялись списками военнопленных и письмами.
На территории Беларуси уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с российской "омбудсманом" Татьяной Москальковой с участием Международного комитета Красного Креста.
Об этом он сообщил в своем сообщении в Telegram-канале.
Во время этой встречи стороны обменялись списками военнопленных, которых посетили обе стороны: Украина – российских военнопленных в нашей стране, Россия – украинских военнопленных на своей территории.
Также стороны обменялись письмами, в частности, начали новый формат: передали письма от украинских родственников к украинским военнопленным в РФ.
Дмитрий Лубинец пообщался с руководством миссий МККК в Украине и России, настаивая на доступе МККК к украинским военнопленным и гражданским.
"Выполняя гуманитарную миссию, Украина в очередной раз помогла воссоединению семей. По результатам переговоров 91-летняя женщина встретилась со своим сыном. Таким образом, мы показываем, что воссоединение семей — это самое главное и надеемся, что наша коммуникация в этом вопросе продолжится”, — подчеркнул украинский омбудсман.
Кроме того, произошла репатриация тел погибших.
Дмитрий Лубинец подчеркнул, что проводит взаимодействие с российским уполномоченным по правам человека для решения гуманитарных вопросов, возвращение домой украинцев, получение информации о наших гражданах в РФ.
Напомним, в Украину вернули тела 563 павших защитников. В частности, удалось репатриировать 320 тел погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов из Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.
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