В Беларуси состоялась встреча представителей Украины и России

В ходе этой встречи стороны обменялись списками военнопленных и письмами.

На территории Беларуси уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с российской "омбудсманом" Татьяной Москальковой с участием Международного комитета Красного Креста.

Об этом он сообщил в своем сообщении в Telegram-канале.

Во время этой встречи стороны обменялись списками военнопленных, которых посетили обе стороны: Украина – российских военнопленных в нашей стране, Россия – украинских военнопленных на своей территории.

Также читайте Зеленский рассказал, кого труднее всего возвращать из российского плена

Также стороны обменялись письмами, в частности, начали новый формат: передали письма от украинских родственников к украинским военнопленным в РФ.

Дмитрий Лубинец пообщался с руководством миссий МККК в Украине и России, настаивая на доступе МККК к украинским военнопленным и гражданским.

"Выполняя гуманитарную миссию, Украина в очередной раз помогла воссоединению семей. По результатам переговоров 91-летняя женщина встретилась со своим сыном. Таким образом, мы показываем, что воссоединение семей — это самое главное и надеемся, что наша коммуникация в этом вопросе продолжится”, — подчеркнул украинский омбудсман.

По результатам переговоров, 91-летняя женщина встретилась со своим сыном / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Кроме того, произошла репатриация тел погибших.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что проводит взаимодействие с российским уполномоченным по правам человека для решения гуманитарных вопросов, возвращение домой украинцев, получение информации о наших гражданах в РФ.

Напомним, в Украину вернули тела 563 павших защитников. В частности, удалось репатриировать 320 тел погибших на Донецком направлении и 89 павших воинов из Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории РФ.

Обмены пленными ускорятся: подробности от Лубинца

Читайте также: