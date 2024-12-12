Трамп може переглянути кредит для України і скасувати санкції проти РФ – NYT

Журналісти пишуть, що таке рішення може не всім сподобатися.

Новообраний президент США Дональд Трамп потенційно може спробувати переглянути кредит на суму 20 мільярдів доларів, передбачений для України, або навіть зняти санкції з РФ.

Про це пише видання The New York Times, аналізуючи можливі наслідки перемоги Трампа на виборах для України та міжнародної політики США.

Зазначається, що Трамп і його однопартійці навряд чи підтримають подовження економічної та військової допомоги Україні в тих обсягах, які надавала адміністрація Джо Байдена. Тим часом Україна залишається залежною від міжнародної допомоги, зокрема для підтримки своєї економіки в умовах війни.

"20 мільярдів доларів, які Україна має отримати від США, є частиною ширшого кредиту на 50 мільярдів доларів, розробленого країнами G7 на початку року. Ці кошти, отримані за рахунок заморожених активів російського Центрального банку, міністр фінансів США Джанет Єллен офіційно переказала на рахунки Світового банку для подальшого розподілу Україні", - пишуть журналісти.

Західні країни розглядають цей кредит як важливий спосіб забезпечити Україні фінансові ресурси на випадок, якщо Трамп дійсно змінить політику США щодо допомоги.

Як зазначає The New York Times, Трамп теоретично може спробувати скасувати санкції, що утримують замороженими активи російського Центрального банку, щоб унеможливити надання кредиту. Проте така ініціатива, найімовірніше, зустріне опір серед республіканців і не вплине на європейську частину фінансової допомоги.

Раніше ми інформували, що у Пентагоні розповіли, скільки допомоги США вже відправили для України.

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