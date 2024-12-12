Трамп может просмотреть кредит для Украины и отменить санкции против РФ – NYT

Журналисты пишут, что это решение может не всем понравиться.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп потенциально может попытаться пересмотреть кредит на сумму 20 миллиардов долларов, предусмотренный для Украины или даже снять санкции с РФ.

Об этом пишет издание The New York Times, анализируя возможные последствия победы Трампа на выборах для Украины и международной политике США.

Отмечается, что Трамп и его однопартийцы вряд ли поддержат продление экономической и военной помощи Украине в тех объемах, которые оказывала администрация Джо Байдена.

"20 миллиардов долларов, которые Украина должна получить от США, являются частью более широкого кредита на 50 миллиардов долларов, разработанного странами G7 в начале года. Эти средства, полученные за счет замороженных активов российского Центрального банка, министр финансов США Джанет Еллен официально перевела на счета Мирового банка для дальнейшего распределения Украины", – пишут журналисты.

Западные страны рассматривают этот кредит как важный способ обеспечить Украине финансовые ресурсы на случай, если Трамп действительно изменит политику США в помощи.

Как отмечает The New York Times, Трамп теоретически может попытаться отменить санкции, удерживающие замороженные активы российского Центрального банка, чтобы сделать невозможным предоставление кредита. Однако такая инициатива, скорее всего, встретит сопротивление среди республиканцев и не повлияет на европейскую часть финансовой помощи.

Ранее мы сообщили, что в Пентагоне рассказали, сколько помощи США уже отправили для Украины.

Читайте также: