Российская актриса Евгения Добровольская умерла.

Артистка ушла из жизни в 60-летнем возрасте. Причиной смерти стала тяжелая болезнь сердца, с которой Добровольская боролась до последнего. Также сообщается, что, вероятно, это возникло на фоне осложнений от последней стадии рака. Об этом сообщил ряд пропагандистских СМИ.

Известно, что Светлана сильно похудела в 2024 году. Через некоторое время начали распространяться слухи о ее неизлечимом диагнозе. А последний раз на сцену театра актриса выходила в июне прошлого года. Сейчас идет экспертиза, после которой назовут точные причины ее смерти.

Евгения Добровольская

Вторая жена актера Михаила Ефремова более 30 лет играла в театре, а также снималась в популярных картинах. В частности, сыграла роли в сериалах "Королева Марго", "Ирония судьбы. Продолжение", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского" и других.

В свое время Добровольская тоже снималась в украинских фильмах. В частности, в ее фильмографии — "Пока не выпал снег", "В одну единственную жизнь", "Участок" и другие. Правда, из-за посещения и выступления в Крыму она была внесена в базу "Миротворец".

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