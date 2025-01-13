Дмитрия Комарова заподозрили в разводе с младшей на 14 лет женой

Журналиста и ведущего проекта "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова заподозрили в разводе с женой, моделью Александрой Кучеренко.

Соответствующие слухи озвучила журналистка Наталья Тур на проекте "Тур звездами". К слову, до полномасштабной войны пара слишком не афишировала свои отношения, однако время от времени публиковала фото и появлялась вместе на мероприятиях. Однако после начала российского вторжения супруги вообще прекратили делиться общим контентом. Еще большее беспокойство у поклонников вызывает то, что на некоторых кадрах Александра появляется без кольца.

Дмитрий Комаров с супругой / Фото: instagram.com/aakucherenko

"Они держат свою личную жизнь под семью замками. С начала полномасштабной войны они не публикуют общие фото и не появляются вместе на событиях. Вероятно, именно поэтому в какой-то момент начали появляться слухи, что Дмитрий и Александра уже не вместе. Более того, на некоторых снимках в Сети Александра появляется без кольца на пальце, и этим сильно тревожит поклонников. И комментариев оба избегают", — говорится в сюжете Натальи Тур.

Сложно сказать, насколько эти слухи соответствуют действительности, ведь пара не разглашает подробности личной жизни. По всей вероятности, это всего лишь сплетни, ведь на фото, которые Александра публиковала в Instagram в конце декабря, у нее на руке прекрасно виднеется кольцо. Между тем, сам Дмитрий Комаров практически не появляется в информационном пространстве, ведь занят важными проектами.

Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/komarovmir

А вот футболист Андрей Пятов действительно развелся. Суд официально разорвал его 19-летний брак с супругой Юлией.

Читайте также: