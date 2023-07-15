Почему отказ от секса опасен: ответ ученых

Полный отказ от секса – опасен для здоровья человека. К такому выводу пришли исследователи из США. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Как сообщает Ukrhealth, экспертам после проведения нескольких тестов удалось доказать, что для человека регулярная половая жизнь играет очень важную роль. Она помогает поддерживать правильную работу всех органов, а также положительно влияет на гормональный фон.

Ранее ученые уже указывали в пользу секса для здоровья, однако никто не пытался узнать, как влияет на организм полный отказ от сексуальных отношений. Теперь ученые пришли к выводу, что она приводит к ряду негативных последствий:

ухудшается психика человека;

гормональные сбои;

снижение либидо.

Дело в том, что во время интимной близости в организме продуцируется эндорфин – гормон счастья. Если постоянно отказывать себе в сексе, постепенно желание может полностью исчезнуть, что спровоцирует различные проблемы со здоровьем.

Кроме того, после долгого воздержания от секса первая половая близость может доставить неприятные ощущения. Это объясняется тем, что организм перестает выделять смазку в достаточном количестве, а также возникает ослабление стенок матки, что приводит к усложнению получения оргазма женщиной в будущем.