Чому відмова від сексу небезпечна: відповідь вчених

Повна відмова від сексу - небезпечна для здоров'я людини. Такого висновку дійшли дослідники з США. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомляє Ukrhealth, експертам, після проведення декількох тестів, вдалося довести, що для людини регулярне статеве життя відіграє дуже важливу роль. Воно допомагає підтримувати правильну роботу всіх органів, а також позитивно впливає на гормональний фон.

Раніше вчені вже вказували на користь сексу для здоров'я, однак ніхто не намагався дізнатися, як саме впливає на організм повна відмова від сексуальних стосунків. Тепер вчені дійшли висновку, що вона призводить до низки негативних наслідків:

погіршується психіка людини;

гормональні збої;

зниження лібідо.

Справа в тому, що під час інтимної близькості в організмі продукується ендорфін - гормон щастя. Якщо ж постійно відмовляти собі у сексі, поступово бажання може повністю зникнути, що спровокує різні проблеми зі здоров'ям.

Крім того, після довгого утримання від сексу перша статева близькість може принести неприємні відчуття. Це пояснюється тим, що організм перестає виділяти змазку в достатній кількості, а також виникає ослаблення стінок матки, що призводить до ускладення отримання оргазму жінкою в майбутньому.