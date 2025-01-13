Ексначальник СБУ Наумов придбав елітну нерухомість у Туреччині, поки чекає на cуд

Сьогодні вартість подібних квартир у цьому комплексі коливається від 340 до 460 тисяч євро.

Колишній керівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення, придбав три квартири в елітному житловому комплексі в Аланії, Туреччина. Загальна вартість нерухомості становить 17,5 мільйонів гривень.

Журналісти програми “Схеми” (Радіо Свобода) опублікували деталі цієї покупки.

У 2022 році Наумов став власником апартаментів у преміальному ЖК Konak Seaside Premium у мальовничому районі Каргиджак. Як свідчать витяги з турецького реєстру нерухомості, площа найбільшої квартири становить 185 кв. м, і за неї було сплачено понад 7 мільйонів гривень. Друга квартира площею 115 кв. м коштувала 6,5 млн грн, а найменші апартаменти на 70 кв. м обійшлися у 3,7 млн грн.

На момент покупки нерухомість оцінювалася в 8,5 мільйонів турецьких лір. Сьогодні вартість подібних квартир у цьому комплексі коливається від 340 до 460 тисяч євро.

Оголошення про продаж квартир в Konak Seaside Premium / Фото: Радіо Свобода

Журналісти повідомляють, що в елітних квартирах проживає сім’я Наумова, поки сам ексгенерал СБУ перебуває в Сербії. Він очікує на остаточне рішення сербського суду щодо звинувачень у відмиванні грошей. Якщо вирок буде підтверджено, Наумова можуть видворити з країни.

Житловий комплекс Konak Seaside Premium. Аланія, Туреччина / Фото: Фото з відкритих джерел

У серпні 2024 року за запитом ДБР Інтерпол оголосив Андрія Наумова у міжнародний розшук. В Україні його підозрюють у незаконному збагаченні, підробці документів, шахрайстві та інших злочинах. Наумов, який у минулому очолював українське державне підприємство, також фігурує в розслідуваннях щодо корупції та контрабанди.

Декларація покупки нерухомості.

Зараз Апеляційний суд Сербії має вирішити, чи залишиться Наумов у країні, чи буде видворений. Остаточного рішення ще немає, але 25 грудня 2024 року суд отримав вирок першої інстанції. Дата розгляду апеляції поки що не оголошена.

Нагадаємо, раніше журналісти “Схем” повідомляли про численні активи Наумова, які не відповідали його офіційним доходам, зокрема нерухомість в Україні та за кордоном. Сам ексначальник СБУ усі звинувачення відкидає і заявляє про "політичне переслідування".

Нагадаємо, директори українських цивільних аеропортів, навіть за умов закритого повітряного простору з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії, продовжують отримувати зарплати. Серед них є керівники аеропортів, які зазнали часткових руйнувань через ракетні удари, та навіть тих, що не функціонують багато років.