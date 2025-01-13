Президент США заявил, что именно он стал первым американским главнокомандующим, посетившим страну в состоянии войны без военного присутствия США.

По словам президента США Джо Байдена, российский диктатор Владимир Путин не смог реализовать свои планы по Украине. Несмотря на амбиции захватить Киев за три дня, и именно Байден, а не Путин, оказался в столице Украины.

Об этом Байден заявил во время заключительной речи в Государственном департаменте.

Президент США добавил, что именно он стал первым американским главнокомандующим, посетившим страну в состоянии войны без военного присутствия США.

"Путин провалился. Он не смог разрушить Украину, не смог разрушить НАТО, не смог захватить большую часть территорий. Мы объединили 50 стран в поддержку Украины, предоставили чрезвычайное количество боеприпасов, реализовали беспрецедентные санкции, чтобы Украина продолжала бороться", — подчеркнул он.

Другие ключевые заявления Джо Байдена:

• США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины.

• Когда Путин начал войну, у Байдена было две задачи.

Основными целями американской администрации были объединение мира вокруг поддержки Украины и предотвращение прямой военной конфронтации между ядерными государствами, которая могла бы привести к катастрофическим последствиям.

• Оказание поддержки Украине создавало риск ядерной конфронтации.

Решение помогать Украине не было легким из-за угрозы эскалации конфликта с ядерным государством.

• Рубль под серьезным давлением.

Экономические санкции, наложенные на Россию, серьезно ослабили ее финансовую систему. Национальная валюта России обесценивается, что усугубляет экономический кризис в стране.

• Россия становилась слабее в последние годы.

По словам Байдена, Россия сама создала условия, приведшие к ее изоляции и ослаблению. Ее действия вызвали противодействие со стороны международного сообщества, что еще больше усугубило положение страны.

• Украина остается свободной и независимой.

Несмотря на продолжающуюся агрессию, Украина смогла сохранить свой суверенитет и продолжает бороться за свое будущее.

• Следующее правительство США сможет продолжить помощь Украине и работать над мирным разрешением конфликта.