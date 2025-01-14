Що буде перемогою України у війні: історик описав дві формули

Максимальною перемогою України було б доведення Росії до того стану, коли вона більше не зможе чи не захоче воювати.

В України у війні буде дві формули перемоги – мінімум і максимум. Мінімум – це вихід з цієї війни в тих кордонах, у яких вдасться, і увійти до ЄС, зберігши потенціал України, людей.

Таку думку історик, професор Українського католицького університету (УКУ) Ярослав Грицак висловив у інтерв’ю виданню "Главком".

Грицак висловив переконання, що президент Росії Володимир Путін не може зупинити війну, адже уся його країна переведена у воєнні межі.

"Він може лише піти на перемовини, тому що він перевів всю Росію на воєнні рамки. Надто велика енергія всередині Росії, це може вибухнути. І Путін це знає. В економіці воєнні рамки, у суспільстві воєнні рамки, у пропаганді воєнні рамки, дуже важко вийти з цього стану", – розповів історик.

На його думку, якщо війна надовго, то перемогою України буде доведення Росії до того стану, коли вона більше не зможе чи не захоче воювати.

"Ця війна швидко не закінчиться хоча б тому, що Путін хоч запустив сам механізми війни, але зупинити його сам не зможе. Якщо ця війна надовго, то ми виходимо з того, що перемога України – це доведення Росії до того стану, коли вона більше не зможе, чи не схоче воювати. Умовно кажучи, до колапсу Росії", – пояснив професор УКУ.

Він додав – невідомо, коли буде ця перемога, але точно не 2025 року.

"Ця перемога, знову ж таки, може бути у 2028-2030 роках. Але це якщо ми говоримо винятково про нашу війну. І це буде перемога – максимум. Ми зараз до неї одним зразу одним кроком не прийдемо", ¬– вказав Грицак.

За його словами, що більшість експертів вважають, що Росія за Путіна має коротке майбутнє. Але невідомо, про яку саме кількість років може йтися.

Історик наголосив, що перемога України мінімум – вихід з війни у тих кордонах, у яких вдасться, вступ до ЄС, зберігання потенціалу та людей.

"Є також проміжна перемога, перемога мінімум. І перемога – це вийти з цієї війни в тих кордонах, у яких вдасться, і увійти до ЄС, максимально наскільки зможемо, зберігши потенціал України, людей. Тобто, не буде одної формули перемоги. Буде формула перемоги мінімум, перемоги максимум. Ми повинні йти до перемоги максимум через перемогу мінімум. Тому що, за великим рахунком, поразка України – це зникнення України з карти світу. Ось це буде поразкою нашою і перемогою Путіна. Маємо зробити все, аби цього не сталося", – розповів професор.

Він акцентував, що водночас для України важливіші не території, а люди: їхнє майбутнє і де вони його реалізовуватимуть. Грицак переконаний, що "Україна має бути частиною чогось більшого, зокрема ЄС".

До слова, восени 2024 року командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса заявив, що закінчення війни і втрати при цьому половини України не буде перемогою, а лише часом перед наступною війною.

Читайте також: