"Приват24" тимчасово припинить працювати: що відомо

В Україні тимчасово будуть не доступні сервіси "Приват24". "ПриватБанк" вночі проти 11 січня проводитиме регламентні роботи.

Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

Зазначається, що для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів фахівці запланували регламентні роботи. Саме тому тимчасово не працюватиме і застосунок, і web-версія "Приват24".

"Від 01:00 до 05:00 додаток та web-версія "Приват24" будуть тимчасово недоступні", - наголосили в банку.

В "ПриватБанку" зауважують, що подібні роботи проводять саме у нічний час доби, адже тоді більшість клієнтів не проводять операцій.

Нагадаємо, "Приватбанк" повідомив про появу "конвертів" - це новий інструмент для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами.

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