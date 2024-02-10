"Приват24" временно перестанет работать: что известно

Специалисты производят регламентные работы.
В Украине временно не будут доступны сервисы "Приват24". "ПриватБанк" в ночь на 11 января будет проводить регламентные работы.
Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.
Для безопасной и качественной работы своих цифровых сервисов специалисты запланировали регламентные работы. Поэтому временно не будет работать и приложение, и web-версия "Приват24".
"С 01:00 до 05:00 приложение и web-версия "Приват24" будут временно недоступны", — отметили в банке.
В ПриватБанке отмечают, что подобные работы проводят именно в ночное время суток, ведь тогда большинство клиентов не проводят операции.
Напомним, "Приватбанк" сообщил о появлении "конвертов" — это новый инструмент для волонтерского сбора и накопления и управления собственными финансами.