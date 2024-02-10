"Приват24" временно перестанет работать: что известно

В Украине временно не будут доступны сервисы "Приват24". "ПриватБанк" в ночь на 11 января будет проводить регламентные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

Для безопасной и качественной работы своих цифровых сервисов специалисты запланировали регламентные работы. Поэтому временно не будет работать и приложение, и web-версия "Приват24".

"С 01:00 до 05:00 приложение и web-версия "Приват24" будут временно недоступны", — отметили в банке.

В ПриватБанке отмечают, что подобные работы проводят именно в ночное время суток, ведь тогда большинство клиентов не проводят операции.

Напомним, "Приватбанк" сообщил о появлении "конвертов" — это новый инструмент для волонтерского сбора и накопления и управления собственными финансами.

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