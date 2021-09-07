Володимир Остапчук замилував знімками з дітьми від ексдружини

Щасливий батько прогулявся з донькою та сином.

Український телеведучий Володимир Остапчук, який нещодавно відвів разом з колишньою дружиною доньку до школи, поділився новими знімками зі своїми дітьми.

Володимир Остапчук з донькою / instagram.com/vova_ostapchuk

Так, ведучий вийшов на прогулянку разом зі своїми дітьми: Емілією та Еваном-Олександром. Вони разом гуляли на дитячому майданчику, дуркували та робили різні світлини. Ними Володимир поділився в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Син Остапчука / instagram.com/vova_ostapchuk

Зазначимо, що раніше ексдружина Остапчука Олена Войченко була проти того, аби шоумен приймав бодай якусь участь у вихованні дітей. Однак, схоже, колишні таки знайшли компроміс. Володимир все частіше бачиться з сином та донькою. Він навіть разом з Оленою відвів Емілію до першого класу.

Зауважимо, буквально декілька місяців тому Володимир Остапчук звинувачував ексдружину у тому, що вона без його відома вивезла дітей до Умані. Жінка, своєю чергою, відповіла колишньому та попросила його припинити брехати. Також вона звинуватила екса у піарі на родині.

Нагадаємо, що Володимир Остапчук та Олена Войченко були разом 15 років. У жовтні 2019-го пара оголосила про розлучення. 2020-го ведучий одружився з нотаріусинею Христиною Горняк.

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