Honda представила п'ять нових електромобілів: що про них відомо та коли вони вийдуть

Honda представила п'ять нових електромобілів: що про них відомо та коли вони вийдуть

Перші два електрокара вийдуть вже навесні 2022 року.

Honda представила п'ять електричних електромобілів, які призначені для китайського ринку.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Загалом протягом наступних п'ять років компанія планує випустити у Китаї десять електрокарів. Вони стануть частиною лінійки e:N Series, а перші дві моделі надійдуть у продаж наступної весни. Автовиробник також передбачає експорт деяких із цих транспортних засобів, але на даний момент немає жодних відомостей про це.

e:N Series отримала слоган "Динамічність, інтелект та краса". Автомобілі будуть їздити на спеціальній архітектурі e:N і мати унікальну філософію дизайну. Honda не дуже багато розповіла про платформу, але зазначила, що буде три різні версії архітектури, які дозволяють встановлювати передньопривідні, задньопривідні та повнопривідні конфігурації.

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Перші дві майбутні моделі відомі як e:NS1 та e:NP1, і, здається, базуються на новому HR-V. Обидва – це кросовери, що мають схожий дизайн, який включає повністю закриту решітку радіатора, тонкі фари та мінімалістичний інтер’єр.

Моделі мають цифрову панель приладів та велику інформаційно-розважальну систему з портретною орієнтацією. Оскільки дисплей дуже великий, його розділили на три різні частини. Нижня зарезервована для клімат-контролю.

Honda.com

Honda підтвердила, що e:NS1 та e:NP1 будуть мати дальність ходу 500 км. Електрокари також зможуть розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за вісім секунд.

Також були представлені концепти e:N Coupe, e:N GT та e:N SUV. Усі вони мають схожий дизайн, який підкреслює чіткі лінії, стрункі освітлювальні прилади та кутові поверхні. Очікується, що їхні виробничі моделі вийдуть протягом найближчих п'яти років.

Раніше повідомлялося, що Honda презентувала нове покоління бюджетного кросовера з сімома місцями.

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