Аномальний холод і снігопад: Близький Схід потерпає від негоди

Температури опустилися до рекордних позначок.

Хурделить на Близькому сході: на аномально холодну погоду та сильні снігопади скаржаться у Лівані та на півночі Саудівської Аравії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 січня.

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Через негоду в регіонах довелося перекрити частину доріг. До слова, для ліванців морози ще й вдарили по гаманцях. Країна наразі перебуває на межі економічного колапсу й обігрівати домівки не по кишені більшості ліванців, тож їм доводиться мерзнути.

Дісталася хуртовина і до Туреччини. У провінції Діяр-Бакир сотні автівок зупинилися у заметах. Техніка ледве справляється із такими кучугурами снігу, тож людям доводиться самотужки визволяти машини.

На Близькому Сході скаржаться на аномально холодну погоду

Як повідомлялося, у Польщі через снігопади зі шквальним вітром постраждали щонайменше двоє людей. Понад 30 тисяч населення залишилися без світла. Сніговий буревій був такої сили, що перекидав вантажівки, зривав з будинків дахи і ламав дерева. Деякі самовидці кажуть, що чули грозу - це дуже рідкісне явище взимку.

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