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Аномальний холод і снігопад: Близький Схід потерпає від негоди

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Аномальний холод і снігопад: Близький Схід потерпає від негоди

Associated Press

Температури опустилися до рекордних позначок.

Хурделить на Близькому сході: на аномально холодну погоду та сильні снігопади скаржаться у Лівані та на півночі Саудівської Аравії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 січня. 

Через негоду в регіонах довелося перекрити частину доріг. До слова, для ліванців морози ще й вдарили по гаманцях. Країна наразі перебуває на межі економічного колапсу й обігрівати домівки не по кишені більшості ліванців, тож їм доводиться мерзнути.

Дісталася хуртовина і до Туреччини. У провінції Діяр-Бакир сотні автівок зупинилися у заметах. Техніка ледве справляється із такими кучугурами снігу, тож людям доводиться самотужки визволяти машини.

На Близькому Сході скаржаться на аномально холодну погоду

На Близькому Сході скаржаться на аномально холодну погоду

Як повідомлялося, у Польщі через снігопади зі шквальним вітром постраждали щонайменше двоє людей. Понад 30 тисяч населення залишилися без світла. Сніговий буревій був такої сили, що перекидав вантажівки, зривав з будинків дахи і ламав дерева. Деякі самовидці кажуть, що чули грозу - це дуже рідкісне явище взимку.

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