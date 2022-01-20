Аномальний холод і снігопад: Близький Схід потерпає від негоди

Температури опустилися до рекордних позначок.
Хурделить на Близькому сході: на аномально холодну погоду та сильні снігопади скаржаться у Лівані та на півночі Саудівської Аравії.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 20 січня.
Через негоду в регіонах довелося перекрити частину доріг. До слова, для ліванців морози ще й вдарили по гаманцях. Країна наразі перебуває на межі економічного колапсу й обігрівати домівки не по кишені більшості ліванців, тож їм доводиться мерзнути.
Дісталася хуртовина і до Туреччини. У провінції Діяр-Бакир сотні автівок зупинилися у заметах. Техніка ледве справляється із такими кучугурами снігу, тож людям доводиться самотужки визволяти машини.
Як повідомлялося, у Польщі через снігопади зі шквальним вітром постраждали щонайменше двоє людей. Понад 30 тисяч населення залишилися без світла. Сніговий буревій був такої сили, що перекидав вантажівки, зривав з будинків дахи і ламав дерева. Деякі самовидці кажуть, що чули грозу - це дуже рідкісне явище взимку.
Читайте також:
- Руйнівні паводки: сильні зливи затопили столицю іракського Курдистану - місто Ербіль
- Змиває села, є загиблі: через виверження підводного вулкана на островах Тонги лютує руйнівне цунамі (фото, відео)
- Узбережжя Японії після виверження гігантського підводного вулкана накрило потужне цунамі (відео)