Смертельна ДТП в Одесі: власники розбитих машин вимагатимуть компенсації

Некерований автобус зачепив чотири легковики.
Власники автівок, які потрощив напередодні в Одесі некерований автобус, не виключають, що позиватимуться до компанії-перевізника з вимогою відшкодувати збитки.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 20 січня.
З чотирьох автівок одна взагалі не підлягає відновленню, дві потребують ремонту, ще одна - пошкоджена не критично.
Нагадаємо, чотири легковики протаранив рейсовий автобус. Він прямував до Києва, та за десять хвилин після виходу на маршрут водієві стало зле, і він знепритомнів за кермом.
Автобус вилетів на зустрічну, пошкодив чотири машини, зніс дерево і врізався у стіну крамниці. Дивом з-поміж пасажирів та пішоходів минулося без потерпілих. 58-річний водій автобуса помер у "швидкій". Попередньо – у нього стався інсульт.
Подорожніх доправили до столиці іншим автобусом. У них претензій до компанії-перевізника немає.
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