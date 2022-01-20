В Польше молния попала в пассажирский самолет

В Польше молния попала в пассажирский самолет

Воздушному судну пришлось возвратиться в аэропорт.

В Польше в пассажирский самолет, только вылетевший из Варшавы и направлявшийся в Доминиканская Республика, попала одна молния.

Об этом сообщает "Новая Польша" в телеграмм-канале.

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Отмечается, что инцидент произошел 20 января, когда самолет пролетал над городом Кутно, расположенным недалеко от столицы. Воздушному судну пришлось возвратиться в аэропорт. Самолет не получил серьезных повреждений. В результате инцидента пилот посадил самолет в ближайшем аэропорту. Пассажиры отправятся в Доминикану другим рейсом.

В четверг, 20 января, в Польше ухудшилась погода — были сильные порывы ветра с дождем, снегом и грозами.

Напомним, подобный случай недавно произошел в аэропорту российского города Сочи. 18 января в пассажирский самолет "Уральских авиалиний" при посадке попала молния, в результате чего воздушное судно отстранили от полетов для проверки технического состояния.

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