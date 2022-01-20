Звезда "Шахтера" нацелен сменить клуб: агент поделился планами игрока на будущее

Манор Соломон хочет испытать силы в АПЛ или Ла Лиге.

Агент полузащитника донецкого "Шахтера" Манора Соломона Ронен Кацав заявил, что в ближайшем будущем его клиент намерен сменить клубную прописку.

По его словам, приоритетными вариантами продления карьеры для 22-летнего израильтянина являются английская Премьер-лига и испанская Ла Лига.

"Тот факт, что Манор не подписал новый контракт с "Шахтером", говорит о его будущем все. Приоритет - английская или испанская лиги. Манору всего 22 года, и впереди у него длинный путь", - цитирует агента издание sport5.

Контракт Соломона с "горняками" рассчитан до конца 2023 года. Ранее генеральный директор "оранжево-черных" Сергей Палкин говорил о намерениях продлить соглашение с израильтянином, однако футболист, очевидно, не торопится это делать.

Добавим, что Соломон не отправился с командой на первый тренировочный сбор в Турцию из-за хронической проблемы, на устранение которой уйдет около трех недель.

Соломон перебрался в "Шахтер" в январе 2019 года из "Маккаби" (Петах-Тыква). С тех пор израильтянин сыграл за "горняков" 106 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 9 ассистов.

В текущем сезоне вингер провел за донецкий клуб 26 поединков во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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