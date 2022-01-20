Таиланд упростил правила въезда для туристов: что нужно

В стране запустили туристическую программу Test&Go.
Таиланд от 1 февраля 2022 г. упростил правила въезда для иностранных туристов.
Об этом сообщил ресурс Bangkok Post.
В стране запустили туристическую программу Test&Go. "Путеводители из всех стран и территорий, а не только из 63 ранее обозначенных, могут подавать заявления по этой схеме", — говорится в сообщении.
Таким образом, полностью вакцинированным от COVID путешественникам не нужно проходить самоизоляцию по прибытии в страну. От них будут требовать один тест на коронавирус сразу после приезда, другой – через пять дней.
Путешественники должны забронировать отель на первый и пятый день пребывания в стране. Кроме того, они должны заранее оплатить два ПЦР-теста.
Туристам также необходимо предоставить информацию о планируемом местонахождении.
Как сообщалось, в ВОЗ не рекомендуют странам закрывать границы из-за штамма коронавируса "Омикрон", который сейчас распространяется по миру. В организации говорят, что это не предотвращает распространение COVID-19, а вредит экономике государств. Советуют также не требовать подтверждения прививки от коронавируса как главного условия для въезда, потому что вакцины не равномерно распределяются в мире.
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