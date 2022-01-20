Таиланд упростил правила въезда для туристов: что нужно

В стране запустили туристическую программу Test&Go.

Таиланд от 1 февраля 2022 г. упростил правила въезда для иностранных туристов.

Об этом сообщил ресурс Bangkok Post.

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В стране запустили туристическую программу Test&Go. "Путеводители из всех стран и территорий, а не только из 63 ранее обозначенных, могут подавать заявления по этой схеме", — говорится в сообщении.

Таким образом, полностью вакцинированным от COVID путешественникам не нужно проходить самоизоляцию по прибытии в страну. От них будут требовать один тест на коронавирус сразу после приезда, другой – через пять дней.

Путешественники должны забронировать отель на первый и пятый день пребывания в стране. Кроме того, они должны заранее оплатить два ПЦР-теста.

Туристам также необходимо предоставить информацию о планируемом местонахождении.

Как сообщалось, в ВОЗ не рекомендуют странам закрывать границы из-за штамма коронавируса "Омикрон", который сейчас распространяется по миру. В организации говорят, что это не предотвращает распространение COVID-19, а вредит экономике государств. Советуют также не требовать подтверждения прививки от коронавируса как главного условия для въезда, потому что вакцины не равномерно распределяются в мире.

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