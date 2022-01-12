Таиланд вводит плату за въезд в страну для иностранцев: назван размер

Таиланд вводит плату за въезд в страну для иностранцев: назван размер

Таиланд введет туристический сбор почти в 9 долларов.

Правительство Таиланда планирует с апреля 2022 ввести сбор (entry fee) с иностранных туристов. Его размер будет составлять 300 батов (246 грн или $$8,9) с человека. Вырученные средства пойдут на развитие туризма и на страхование самих туристов.

Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на спикера правительства королевства Тханакона Бунконгванчана.

По его словам, этот сбор будет автоматически включаться в стоимость авиабилетов. Также entry fee позволит туристам получить возможность страховой выплаты в случае несчастного случая или смерти. Максимальная сумма составит 500 тыс. батов на медицинские расходы и 1 млн в случае смерти.

В этом году власти Таиланда ожидают существенного увеличения туристического потока. Таиланд продолжает разрабатывать план постепенного открытия границ и ожидает принять до 15 млн иностранцев и получить доход от туризма – не менее 1,3 трлн батов.

Что касается туристов, прибывающих в страну по суше, то правительство пока не утвердило требование о дополнительных взносах. Это вопрос еще на рассмотрении.

Танакорн добавил, что премьер-министр поручил государственным учреждениям следить за ситуацией с коронавирусом как в стране, так и за рубежом, чтобы разработать планы восстановления страны во всех аспектах путем сохранения экономики и здоровья.

Напомним, ранее итальянские власти объявили, что введут ограничения на количество людей, которых будут пускать в Венецию, чтобы уменьшить массовый туризм в "городе Каналов".

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