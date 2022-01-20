Таїланд спростив правила в'їзду для туристів: що необхідно

В країні запустили туристичну програму Test & Go.

Таїланд від 1 лютого 2022-го спростив правила в'їзду для іноземних туристів.

Про це повідомив ресурс Bangkok Post.

В країні запустили туристичну програму Test & Go. "Мандрівники зі всіх країн і територій, а не лише з 63 раніше позначених, можуть подавати заяви за цією схемою", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, повністю вакцинованим від COVID мандрівникам не потрібно проходити самоізоляцію після прибуття до країни. Від них будуть вимагати один тест на коронавірус відразу після приїзду, інший - за п'ять днів.

Зазначається, що мандрівники повинні забронювати готель на перший та п'ятий день перебування в країні. Крім того, вони мають заздалегідь сплатити за два ПЛР-тести.

Туристам також необхідно надати інформацію про заплановане місцезнаходження.

Як повідомлялося, у ВООЗ не рекомендують країнам закривати кордони через штам коронавірусу "Омікрон", який наразі шириться світом. В організації кажуть, що це не запобігає поширенню COVID-19, натомість шкодить економіці держав. Радять також не вимагати підтвердження щеплення від коронавірусу як головної умови для в'їзду, адже вакцини нерівномірно розподіляються у світі.

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