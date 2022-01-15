"Время пришло": лидер УПЛ презентовал звездного бразильца (видео)

Нерес оформил контракт с украинским клубом.

Донецкий "Шахтер" представил новичка команды — бразильца Давида Нереса.

Стороны подписали контракт, рассчитанный до 31 декабря 2026 года.

Вингера презентовали оригинальным видео, в котором он уже успел примерить футболку горняков.

Нерес перебрался в "Аяксу" зимой 2017 года из бразильского "Сан-Паула" за 22 миллиона евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Давида в 22 млн. евро.

В этом сезоне на счету нападающего 22 матча во всех турнирах, четыре забитых гола и две результативные передачи. На его счету также один гол и семь поединков за сборную Бразилии, с которой в 2019 выиграл Кубок Америки;

"Шахтер" ушел на зимний перерыв лидером УПЛ. Отрыв от второго "Динамо" составляет два очка.

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