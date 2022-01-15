Официально: Шевченко покинул пост тренера "Дженоа"

Итальянский клуб попрощался с украинским специалистом.

"Дженоа" расторгла контракт с украинским тренером Андреем Шевченко.

Стороны прекратили сотрудничество.

Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall'incarico. Il Club ringrazia l'allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.



https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

"Грифоны" поблагодарили украинского специалиста за проделанную работу и пожелали ему удачи.

Временно руководить командой будут Абдулай Конко и его помощник Роберто Мургита.

СМИ писали, что в случае увольнения Шевченко, генуэзский клуб будет вынужден заплатить тренерскому штабу украинца около 20 млн евро за досрочное прекращение сотрудничества.

У Шевченко 11 матчей во главе "Дженоа" — одна победа (в Кубке Италии над "Салернитаной"), 3 ничьих и 7 поражений. В Серии А "грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений под руководством украинца.

"Дженоа" имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19-й позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, коллектив Шевченко отделяет пять баллов.

Следующий матч генуэзцы проведут 17 января, когда в рамках Серии А встретятся в гостях с "Фиорентиной".

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