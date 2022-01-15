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Офіційно: Шевченко залишив посаду тренера "Дженоа"

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Офіційно: Шевченко залишив посаду тренера "Дженоа"

Associated Press

Італійський клуб попрощався із українським фахівцем.

"Дженоа" розірвала контракт з українським тренером Андрієм Шевченком.

Сторони достроково припинили співпрацю.

"Грифони" подякували українському спеціалісту за виконану роботу та побажали йому удачі.

Тимчасово керуватимуть командою Абдулай Конко та його помічник Роберто Мургіта.

ЗМІ писали, що в разі звільнення Шевченка, генуезький клуб буде змушений заплатити тренерському штабу українця близько 20 млн євро за дострокове припинення співпраці.

  • У Шевченка 11 матчів на чолі "Дженоа" - одна перемога (в Кубку Італії над "Салернітаною"), 3 нічиї та 7 поразок. У Серії А "грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок під керівництвом українця.
  • "Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19-й позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, колектив Шевченка відділяє п'ять балів.
  • Наступний матч генуезці проведуть 17 січня, коли в рамках Серії А зустрінуться в гостях з "Фіорентиною".

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