Офіційно: Шевченко залишив посаду тренера "Дженоа"

Італійський клуб попрощався із українським фахівцем.

"Дженоа" розірвала контракт з українським тренером Андрієм Шевченком.

Сторони достроково припинили співпрацю.

Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi.



https://t.co/QX2F8IVyYB pic.twitter.com/qErO9kY8VC — Genoa CFC (@GenoaCFC) January 15, 2022

"Грифони" подякували українському спеціалісту за виконану роботу та побажали йому удачі.

Тимчасово керуватимуть командою Абдулай Конко та його помічник Роберто Мургіта.

ЗМІ писали, що в разі звільнення Шевченка, генуезький клуб буде змушений заплатити тренерському штабу українця близько 20 млн євро за дострокове припинення співпраці.

У Шевченка 11 матчів на чолі "Дженоа" - одна перемога (в Кубку Італії над "Салернітаною"), 3 нічиї та 7 поразок. У Серії А "грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок під керівництвом українця.

"Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19-й позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, колектив Шевченка відділяє п'ять балів.

Наступний матч генуезці проведуть 17 січня, коли в рамках Серії А зустрінуться в гостях з "Фіорентиною".

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