Эпифаний заболел коронавирусом: как чувствует себя предстоятель ПЦУ

Эпифаний в прошлом году вакцинировался.

Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний инфицировался коронавирусом. Это подтвердил положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

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В ПЦУ уточнили, что, несмотря на получение двух доз против коронавируса в 2021 году, сегодня в Эпифания подтвердили инфицирование.

"15 января 2022 г. днем митрополит Эпифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации", — говорится в сообщении.

В связи с заражением коронавирусом настоятель ПЦУ Эпифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении в течение следующей недели. Кроме того, он временно не будет проводить богослужения и принимать посетителей.

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