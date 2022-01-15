Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Эпифаний заболел коронавирусом: как чувствует себя предстоятель ПЦУ

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Эпифаний заболел коронавирусом: как чувствует себя предстоятель ПЦУ

Associated Press

Эпифаний в прошлом году вакцинировался.

Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний инфицировался коронавирусом. Это подтвердил положительный тест на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В ПЦУ уточнили, что, несмотря на получение двух доз против коронавируса в 2021 году, сегодня в Эпифания подтвердили инфицирование.

"15 января 2022 г. днем митрополит Эпифаний получил подтверждение положительного теста на коронавирус. В прошлом году предстоятель ПЦУ прошел полный курс вакцинации", — говорится в сообщении.

В связи с заражением коронавирусом настоятель ПЦУ Эпифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении в течение следующей недели. Кроме того, он временно не будет проводить богослужения и принимать посетителей.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Митрополит Епифаний призвал верующих ответственно относиться к карантинным мероприятиям

Митрополит Епифаний призвал верующих ответственно относиться к карантинным мероприятиям
Следующая публикация