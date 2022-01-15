Епіфаній захворів на коронавірус: як почувається предстоятель ПЦУ

Епіфаній торік вакцинувався.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній інфікувався коронавірусом. Це підтвердив позитивний тест на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.

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У ПЦУ уточнили, що попри отримання двох доз проти коронавірусу у 2021 році, сьогодні в Епіфанія підтвердили інфікування.

"15 січня 2022 р. вдень митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус. Минулого року предстоятель ПЦУ пройшов повний курс вакцинації", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку із зараженням на коронавірус настоятель ПЦУ Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні протягом наступного тижня. Крім того, він тимчасово не буде проводити богослужінь та приймати відвідувачів.

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