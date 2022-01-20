У Рівному поліція увірвалася у підпільний бордель під час надання інтимних послуг: відео

У Рівному поліція увірвалася у підпільний бордель під час надання інтимних послуг: відео

Будинок розпусти був замаскований під офіційний масажний салон - клієнти розплачувалися з повіями через касові апарати.

У місті Рівному правоохоронці провели санкціонований обшук в одному із закладів мережі масажних салонів, у якому надавали клієнтам інтимні послуги. Під час несподіваного візиту поліцейських одна з робітниць салону надавала послуги клієнту.

Про це повідомляє місцеве видання “Рівне онлайн”, опублікувавши відео обшуку.

Загалом у салоні правоохоронці застали шістьох дівчат, одна з них прийшла на зміну саме під час обшуку. Також у приміщенні перебував один клієнт, обмотаний лише рушником, якому саме надавали послуги.

Серед різноманітних засобів для сексуальних утіх у кімнатах виявили масажні олії, лубриканти, “рольові” костюми, зокрема форму поліцейського, багато одноразової спідньої білизни, одноразові гігієнічні набори.

Клієнти розплачувалися з повіями через касові апарати, сплачуючи за послуги масажу, тут був навіть термінал для оплати картою. Судячи із чеків, вартість послуг складала від 1700 до 11 000 гривень та більше, враховуючи додаткові послуги.

Організаторам цього закладу для надання інтимних послуг загрожує покарання за ст. 303 КК України (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) загрожує покарання від 4 до 7 років позбавлення волі. Працівниць, які надавали інтимні послуги, можуть оштрафувати на 170 гривень за заняття проституцією.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому правоохоронці викрили роботу масажного салону, у якому підпільно надавалися інтимні послуги.

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