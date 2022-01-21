Помер відомий співак та актор фільму "Бійцівський клуб" Міт Лоуф

Зірка помер на 75 році життя.

Помер відомий американський співак та актор Міт Лоуф, справжнє ім'я якого Марлі Лі Едей.

Знаменитість, який зіграв онкохворого Роберта "Боба" Полсона у культовому фільмі "Бійцівський клуб", пішов з життя у ніч проти 21 січня. Йому було 74 роки. Сумну звістку повідомили рідні артиста на його сторінці в Facebook.

Our hearts are broken to announce that the incomparable Meat Loaf passed away tonight surrounded by his wife Deborah,... Опубліковано Meat Loaf Четвер, 20 січня 2022 р.

"Поруч із ним була дружина Дебора, дочки Перл та Аманда, а також близькі друзі. Ми знаємо, як багато він значив для багатьох з вас, і ми щиро цінуємо всю любов і підтримку, переживаючи цей час скорботи, втративши таку прекрасну людину. Дякуємо за розуміння нашої необхідності усамітнення в цей момент. Від його серця до ваших душ... ніколи не припиняй запалювати!", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, кар'єра Міта Лоуфа тривала близько 60 років.

Міт Лоуф / Associated Press

Зірка продав 100 млн копій своїх альбомів по всьому світу і знявся в 65 фільмах, серед яких "Шоу жахів Роккі Хоррора", "Світ Вейна", "Чорний пес", "Формула 51". Востаннє він з'явився на екранах у серіалі "Доктор Хаус" в епізодичній ролі.

Міт Лоуф / Associated Press

Лоуф набув популярності після виходу альбому Bat Out of Hell, який став одним із найбільш продаваних альбомів у Великій Британії. Альбом залишається в ТОП 10 продаваних альбомів за всю історію музики. Останню платівку Braver Than We Are музикант випустив 2016 року.

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