Европарламент призвал передать Украине дальнобойные ракеты — резолюция

Европейский парламент принял резолюцию в поддержку Украины ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ и призвал передать Украине оружие для победы.

Европарламент принял резолюцию в поддержку Украины, за которую проголосовал 451 европейский депутат, 46 были "против", 49 воздержались. Большинство европейских парламентариев призвали передать Украине дальнобойное оружие и конфисковать замороженные активы РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

В ЕС подчеркнули, что для победы Украины не должно быть никаких ограничений на военную помощь. В частности, евродепутаты призывают страны ЕС предоставить Украине артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны, ракеты большой дальности, в частности, TAURUS, Storm Shadow/SCALP, разные виды артиллерии, а также беспилотники и оружие для противодействия им.

Кроме того, в резолюции указывается, что все союзники ЕС и НАТО должны поддерживать Украину в военном плане не менее 0,25% своего ВВП в год. Также страны ЕС призывают начать переговоры с оборонными компаниями, чтобы обеспечить увеличение производства и поставок боеприпасов, снарядов и ракет в Украину.

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Также европейские депутаты призвали Палату представителей США принять финансирование помощи Украины. В этом контексте резолюция отмечает важность конфискации замороженных российских активов, чтобы использовать их для восстановления Украины.

"Россия должна быть обязана выплатить наложенные на нее репарации, чтобы обеспечить существенный вклад в восстановление Украины", — говорится в документе.

Евродепутаты призывают ЕС сохранить и расширить свою политику санкций против Москвы и Минска, в частности, речь идет о запрете импорта российского урана и металлургической продукции в ЕС, прекращении ядерного сотрудничества с РФ и внедрении полного эмбарго на импорт российской сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также ископаемого топлива и сжиженного природного газа, транспортируемого по морю по трубопроводам.

Напомним, накануне, 28 февраля, Совет Европейского Союза одобрил среднесрочный пересмотр бюджета до 2027 года, предусматривающий создание механизма Ukraine Facility – четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро.

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