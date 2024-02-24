Украина до конца марта получит артснаряды от ЕС: Кулеба назвал их количество

Европейский Союз планирует наращивать поставки вооружений и боеприпасов в Украину для сдерживания российской агрессии.

Европейский Союз до конца марта планирует поставить Украине около 170 тыс. артиллерийских снарядов и работает над дальнейшим увеличением объема поставок.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"ЕС принял исторические решения о предоставлении оружия Украине, введении санкций против России, начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержке "Формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. Впереди еще много улучшений и решений, и мы работаем вместе, чтобы обеспечить их скорейшее принятие“, – написал Кулеба в социальной сети Х.

По словам министра, "артиллерийские снаряды – абсолютный приоритет на данный момент". До конца марта ЕС планирует поставить Украине почти 170 тысяч снарядов и работает над дальнейшим увеличением объема поставок.

Он также подчеркнул, что во время телефонного разговора 24 февраля Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель "подтвердил полную солидарность ЕС с Украиной".

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал безопасное соглашение с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой правительства Канады Джастином Трюдо.

Аналогичный договор президент Зеленский подписал накануне и с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Согласно соглашению, которое будет действовать 10 лет, в этом году Дания предоставит Украине военную поддержку на сумму не менее 1,8 млрд евро.

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