На Тернопільщині помер чоловік, якому стало погано у ТЦК

На Тернопільщині помер чоловік, якому стало погано в ТЦК.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

"У четвер, 29 лютого, близько 7 години ранку до співробітників відділення поліції №2 міста Бучач надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що у лікувальному закладі раптово помер 49-річний житель Чортківського району", – йдеться у повідомленні поліції.

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Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що 27 лютого близько 17 години чоловіка без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК, що по вулиці Підгаєцькій у Бучачі.

У поліції повідомили, що за попередніми даними, медики діагностували у нього напад судом анамнез епілепсія.

"Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу", - додали у поліції.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з приміткою "Природна смерть".

Нагадаємо, начальник Кременчуцького РТЦК Мирослав Волков розповів, що військовозобов’язаний у мирний час проходить військово-лікарську комісію один раз на п'ять років. Але є зміни до цього наказу, які передбачають проходження ВЛК під час дії воєнного стану один раз на рік.

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