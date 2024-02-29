На Тернопольщине умер мужчина, которому стало плохо в ТЦК

В Тернопольской области умер мужчина, которому стало плохо в ТЦК.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

"В четверг, 29 февраля, около 7 часов утра сотрудникам отделения полиции №2 города Бучач поступило сообщение от дежурного врача о том, что в лечебном учреждении внезапно скончался 49-летний житель Чортковского района", – говорится в сообщении полиции.

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Выехав на место происшествия, полицейские установили, что 27 февраля около 17 часов мужчину без сознания каретой скорой помощи доставили в местную больницу с территории роты охраны местного ТЦК по улице Подгаецкой в Бучаче.

В полиции сообщили, что по предварительным данным, медики диагностировали у него приступ судом анамнез эпилепсия.

"При осмотре тела умершего видимых телесных повреждений и следов насильственной смерти не было обнаружено. Для установления причины смерти тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу", — добавили в полиции.

Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство с примечанием "Естественная смерть".

Напомним, начальник Кременчугского РТЦК Мирослав Волков рассказал, что военнообязанный в мирное время проходит военно-врачебную комиссию один раз в пять лет. Но есть изменения в этот приказ, которые предусматривают прохождение ВВК во время военного положения один раз в год.

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