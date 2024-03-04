У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги

Повітряні сили попереджали про запуск ворожої ракети в напрямку міста.
У Дніпрі пролунали вибухи вдень 4 березня під час оголошеної повітряної тривоги.
Про це інформує "Суспільне".
Незадовго до цього в Повітряних силах ЗСУ оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
"Ракета в напрямку Дніпра!" – повідомили в ПС.
За інформацією моніторингових телеграм-каналів, російські війська запустили в напярмку міста ракету Х-59.
До слова, у британській розвідці повідомили, куди цілились російські окупанти в лютому, коли завдавали ударів по Україні дронами та ракетами.
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