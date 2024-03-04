У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги

Повітряні сили попереджали про запуск ворожої ракети в напрямку міста.

У Дніпрі пролунали вибухи вдень 4 березня під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це інформує "Суспільне".

Незадовго до цього в Повітряних силах ЗСУ оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.

"Ракета в напрямку Дніпра!" – повідомили в ПС.

За інформацією моніторингових телеграм-каналів, російські війська запустили в напярмку міста ракету Х-59.

До слова, у британській розвідці повідомили, куди цілились російські окупанти в лютому, коли завдавали ударів по Україні дронами та ракетами.

Читайте також: