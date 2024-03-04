Попали в авто и жилой дом: Россия атаковала Днепропетровщину

По данным местных властей, люди во время атаки врага не пострадали.

Вечером воскресенья, 3 марта, Россия применила по Днепропетровской области дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Вечером под вражеским ударом была Никопольщина. По райцентру агрессор попал дроном-камикадзе. Повреждены почта, частный дом и авто. Марганец оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии. Зацепили линию электропередач", — написал он.

По его информации, люди во время атаки противника не пострадали.

Напомним, в ночь на 2 марта россияне дроном обстреляли жилой дом в Одессе. Завершили поисковую операцию на следующий день. В результате атаки ранены и погибшие, в том числе дети.

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