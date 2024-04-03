Поляки блокують три пункти пропуску: яка ситуація на кордоні

Також залишаються черги на раніше розблокованих напрямках.

Станом на 3 квітня фермери на території Польщі блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску - це "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". Легкові автомобілі і автобуси скрізь вільно перетинають кордон.

Про це повідомив "Укрінформ" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Наразі на трьох заблокованих напрямках у чергах на території Польщі перебуває 400 вантажівок.

"Через КПП "Ягодин" та "Рава-Руська" польські протестувальники взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі. На цих напрямках в останній період фіксуються нульові показники перетину кордону вантажівками на виїзд з України. Через "Угринів" вони заявили, що пропускатимуть в бік Польщі по одній вантажівці на добу", - сказав Демченко.

Через ПП "Ягодин" протестувальники пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажних автомобілів. Протягом вчора - 60 фур. Демченко зауважує, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажівками.

Демченко нагадав, що польські фермери припинили блокувати рух вантажівок по пунктах пропуску "Краківець", "Шегині" та "Устилуг". Втім, черги на території Польщі є: у напрямку "Краківця" - 700 вантажівок, а "Шегині" - 400. Загалом за цими напрямками зараз відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в’їзд.

Як повідомлялося, у вівторок, 2 квітня, поляки заблокували ще один пункт пропуску на кордоні - це "Угринів-Долгобичув", що у Львівській області.

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