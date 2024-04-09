Росія грає небезпечну гру: США про інцидент на ЗАЕС

У Сполучених Штатах уважно стежать за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції, де було зафіксовано падіння двох БпЛА.

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Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Він зазначив, що США закликають РФ не грати в небезпечні ігри та передати управління АЕС Україні.

"Ми ознайомлені з повідомленнями про атаку БПЛА по Запорізькій АЕС. Ми продовжуємо спостерігати за умовами на станції, в тому числі за офіційним звітуванням МАГАТЕ, яке, на щастя, зазначило, що пошкодження в результаті удару БПЛА не поставили під загрозу ядерну безпеку",- зауважив Міллер.

При цьому він підкреслив: "Росія грає в дуже небезпечну гру, захопивши українську атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі".

У цьому контексті він закликав Росію вивести свої війська зі станції та повернути контроль компетентним українським органам, а також утримуватися від будь-яких дій, які можуть призвести до ядерного інциденту на станції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МАГАТЕ уточнило наслідки ударів дронів по ЗАЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники обстрілюють Україну з окупованої ЗАЕС.

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