Россия играет опасную игру: США об инциденте на ЗАЭС

США призывают РФ вернуть ЗАЭС под контроль Украины
В Соединенных Штатах внимательно следят за ситуацией на Запорожской атомной электростанции, где было зафиксировано падение двух БПЛА.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.
Он отметил, что США призывают РФ не играть в опасные игры и передать управление АЭС Украине.
"Мы ознакомлены с сообщениями об атаке БПЛА по Запорожской АЭС. Мы продолжаем наблюдать за условиями на станции, в том числе за официальной отчетностью МАГАТЭ, которая, к счастью, отметила, что повреждения в результате удара БПЛА не поставили под угрозу ядерную безопасность",- заметил Миллер.
При этом он подчеркнул: "Россия играет в очень опасную игру, захватив украинскую атомную электростанцию, которая является самой большой в Европе".
В этом контексте он призвал Россию вывести свои войска со станции и вернуть контроль компетентным украинским органам, а также воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерному инциденту на станции.
Напомним, ранее сообщалось, что МАГАТЭ уточнило последствия ударов дронов по ЗАЭС.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики обстреливают Украину из оккупированной ЗАЭС.
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