Россия играет опасную игру: США об инциденте на ЗАЭС

В Соединенных Штатах внимательно следят за ситуацией на Запорожской атомной электростанции, где было зафиксировано падение двух БПЛА.

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Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

Он отметил, что США призывают РФ не играть в опасные игры и передать управление АЭС Украине.

"Мы ознакомлены с сообщениями об атаке БПЛА по Запорожской АЭС. Мы продолжаем наблюдать за условиями на станции, в том числе за официальной отчетностью МАГАТЭ, которая, к счастью, отметила, что повреждения в результате удара БПЛА не поставили под угрозу ядерную безопасность",- заметил Миллер.

При этом он подчеркнул: "Россия играет в очень опасную игру, захватив украинскую атомную электростанцию, которая является самой большой в Европе".

В этом контексте он призвал Россию вывести свои войска со станции и вернуть контроль компетентным украинским органам, а также воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ядерному инциденту на станции.

Напомним, ранее сообщалось, что МАГАТЭ уточнило последствия ударов дронов по ЗАЭС.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики обстреливают Украину из оккупированной ЗАЭС.

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